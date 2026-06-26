Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
26.06.2026 02:19:20
Google mosquito army: Scientists say 'we must take action'
Google's Debug research program plans to release millions of sterile mosquitoes to fight species that spread diseases like dengue. How does the method work — and should humans interfere with nature like this?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet zieht Nasdaq nach unten (Dow Jones)
|
22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet belastet Nasdaq (Dow Jones)
|
22.06.26
|Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
22.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 140,00
|-0,98%
|Alphabet A (ex Google)
|297,10
|-2,06%
|Alphabet C (ex Google)
|295,15
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.