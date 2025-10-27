Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.10.2025 11:24:00
Google Parent Alphabet Has $754 Million Invested in These 3 Hot Growth Stocks. Here's the 1 Wall Street Likes the Most.
Some follow famous investors to get ideas about which stocks to buy. However, another strategy is to check out which stocks successful companies are investing in. You might be surprised how well some of their investments perform.Take Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), for example. Google's parent has $754 million invested in three hot growth stocks that have skyrocketed 120% or more so far this year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
