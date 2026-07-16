Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.07.2026 18:09:29
Google Renames NotebookLM to Gemini Notebook
NotebookLM gets a new name and expanded access to native code writing features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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