Alphabet A Aktie
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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Entwicklerkonferenz Google I/O habe sich um das Tempo und Ausmaß der KI-Innovationen und ihrer Kommerzialisierung gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Gemini Flash 3.5 scheine man einen größeren Sprung gemacht zu haben als viele gedacht hätten. Insgesamt sieht Thill den Internetriesen im Wandel vom Suchmaschinen- zum KI-Konzern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
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Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 445,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 387,66
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Abst. Kursziel*:
14,79%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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