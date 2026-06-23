Alphabet A Aktie
|303,60EUR
|-2,35EUR
|-0,77%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Brent Thill bezog sich am Montag auf die Meldung, dass John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, das Unternehmen verlässt, um zum Wettbewerber Anthropic zu wechseln. Angesichts des Mangels an Fachkräften im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) werde diese Dynamik des "Reise nach Jerusalem"-Spiels wohl anhalten. Er bleibe aber weiterhin ein Fan der Aktien. Der Experte verwies unter anderem auf die langjährige Erfahrung von Google im KI-Bereich, die starke Personalreserve des Konzerns und die enorme Reichweite von dessen Produkten und das beschleunigte Cloud-Wachstum./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 445,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 349,68
|
Abst. Kursziel*:
27,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 345,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,64%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|304,45
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK