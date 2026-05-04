NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Gattungen (A- und C-Aktien) wegen steigender Analystenerwartungen und ausgedehnter Bewertungsmultiplikatoren weiter steigen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT

