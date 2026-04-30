Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.04.2026 17:24:51

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 375 auf 410 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Google-Holding habe das zweite Quartal in Folge mit den Suchmaschinenumsätzen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft gestiegen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 374,68 		Abst. Kursziel*:
9,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 385,69 		Abst. Kursziel aktuell:
6,30%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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