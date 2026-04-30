Alphabet A Aktie
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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 375 auf 410 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Google-Holding habe das zweite Quartal in Folge mit den Suchmaschinenumsätzen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft gestiegen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 410,00
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 374,68
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Abst. Kursziel*:
9,43%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 385,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,30%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
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KGV*:
-
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