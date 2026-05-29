LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 US-Dollar belassen. Die jüngste Google-Entwicklerkonferenz habe die Fortschritte bei KI und das breite Angebot verdeutlicht, schrieb Ross Sandler am Donnerstagabend. Innerhalb des Google-Universums wüchsen die KI-Angebote um das 6- bis 7-fache./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.