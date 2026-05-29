Alphabet A Aktie
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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 US-Dollar belassen. Die jüngste Google-Entwicklerkonferenz habe die Fortschritte bei KI und das breite Angebot verdeutlicht, schrieb Ross Sandler am Donnerstagabend. Innerhalb des Google-Universums wüchsen die KI-Angebote um das 6- bis 7-fache./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
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Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
$ 405,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 390,13
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Abst. Kursziel*:
3,81%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 390,13
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Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
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Analyst Name::
Ross Sandler
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KGV*:
-