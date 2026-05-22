Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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22.05.2026 13:52:20

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien nach dem Event "Google Marketing Live" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Stephen Ju erwähnte am Donnerstagabend eine zunehmende Monetarisierung von Angeboten des Google-Mutterkonzerns. Entsprechende Verbesserungen habe er in seinem Bewertungsmodell aber bereits berücksichtigt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 387,66 		Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 387,66 		Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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