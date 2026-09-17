Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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17.09.2026 03:56:08
Google should relax ad tech rules, appoint antitrust monitor: US judge
Advertising accounted for about 73% of Alphabet’s US$408 billion in revenue last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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