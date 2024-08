Google will neue Smartphones mit KI aufpeppen

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) setzt bei neuen Smartphones seiner hauseigenen Marke Pixel auf KI-Funktionen. Der Internet-Konzern könne dafür seine jahrzehntelangen Investitionen in Künstliche Intelligenz mobilisieren, sagte Gerätechef Rick Osterloh bei der Vorstellung des neuen Smartphone-Modells Pixel 9 im Hauptquartier in Mountain View. Googles KI laufe auf den eigenen Geräten des Konzerns besonders flüssig und sicher. Die Software soll zum Beispiel den Inhalt von E-Mails und Telefonanrufen zusammenfassen oder Textvorschläge machen können.

Das Pixel 9 bringt Google in vier Versionen auf den Markt: Ein Standard-Modell, eine aufgerüstete Pro-Variante mit zwei Display-Größen sowie das Pro Fold, bei dem sich der Bildschirm auffalten lässt. Mit Kauf der Pro-Modelle bekommt man für ein Jahr ein Abo des KI-Assistenten Gemini Live, mit dem sich Nutzer auf natürliche Weise unterhalten können sollen.

"Was kann KI für mich tun?"

Osterloh betonte, Google wolle die wichtigste Frage rund um Künstliche Intelligenz beantworten: "Was kann Ki für mich tun?" Der Internet-Konzern konkurriert mit seinen Smartphones vor allem mit Samsung und Apple. Der iPhone-Konzern kündigte jüngst ebenfalls fortgeschrittene KI-Funktionen an, die schrittweise ab Herbst eingeführt werden sollen.

Apple geht aber einen etwas anderen Weg als Google: Die hauseigene KI-Software soll sich auf persönliche Informationen fokussieren, während bei anderen Fragen die Nutzer den Chatbot ChatGPT von OpenAI zur Hilfe rufen können. Googles Gemini ist dagegen als KI-Software für alle Lebenslagen gedacht. Bei Google wird auch das Mobil-Betriebssystem Android entwickelt, mit dem neben den Pixeln unter anderem die Samsung-Smartphones sowie Geräte chinesischer Rivalen laufen.

Personalisierte KI-Funktionen

Zu den neuen Funktionen der Pixel-Telefone gehört, dass sie den Inhalt von Screenshots auswerten und den Inhalt von Telefongesprächen als Text erfassen können. Beide Funktionen seien abgesichert und die Daten blieben nur auf den Geräten, betonte Google. Microsoft stornierte jüngst eine KI-Funktion, die auf Windows-Computern alle paar Sekunden Bildschirmaufnahmen machen und auswerten sollte, weil es Zweifel am Schutz der Daten gab.

Google verspricht bei Pixel 9 außerdem eine deutlich verbesserte Kamera. Sie soll Bilder mit höherer Auflösung und auch bessere Ergebnisse bei schwachen Lichtverhältnissen liefern. Zusammen mit den Smartphones wurde auch ein neues Modell der hauseigenen Computer-Uhr vorgestellt./so/DP/he