Granite Construction Aktie

Granite Construction

WKN: 879080 / ISIN: US3873281071

12.02.2026 12:54:09

Granite Construction Inc. Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - Granite Construction Inc. (GVA) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $52.03 million, or $1.03 per share. This compares with $41.48 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Granite Construction Inc. reported adjusted earnings of $64.85 million or $1.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.2% to $1.165 billion from $977.30 million last year.

Granite Construction Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.03 Mln. vs. $41.48 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.84 last year. -Revenue: $1.165 Bln vs. $977.30 Mln last year.

