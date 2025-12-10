LKQ Aktie

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

Guardian Wealth Doubles Down on LKQ Stock With $1.8 Million Purchase, According to Recent SEC Filing

Guardian Wealth Management, Inc. increased its holding in LKQ (NASDAQ:LKQ) by 77,245 shares during the quarter ended September 30, 2025, adding an estimated $1.83 million in position value.Guardian Wealth Management, Inc. reported a purchase of 77,245 shares in LKQ in its quarterly 13F filing, disclosed November 14, 2025 (SEC filing). The post-trade stake stands at 159,199 shares, worth $4.86 million as of September 30, 2025. The position now represents 2.87% of the fund’s $169.26 million in reportable U.S. equity assets.The fund increased its stake in LKQ, bringing the position to 2.87% of 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
