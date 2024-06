Gute Stimmung in Europa: Am Mittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Um 12:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 5 068,35 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,262 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,323 Prozent auf 5 051,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 051,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 082,07 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 956,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 915,49 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 4 295,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,09 Prozent auf 178,54 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,50 Prozent auf 763,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,30 Prozent auf 39,75 EUR), Air Liquide (+ 1,09 Prozent auf 186,47 EUR) und Schneider Electric (+ 1,05 Prozent auf 230,43 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Sanofi (-1,13 Prozent auf 89,80 EUR), Bayer (-1,12 Prozent auf 28,28 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 177,10 EUR), Infineon (-0,95 Prozent auf 36,87 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,66 Prozent auf 113,35 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 277 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 365,741 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

