Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,64 Prozent fester bei 4 739,46 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,084 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 713,78 Punkten, nach 4 709,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 749,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 713,78 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,406 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 454,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 315,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 280,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 749,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 5,92 Prozent auf 23,83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,09 Prozent auf 66,90 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 33,52 EUR), Ferrari (+ 1,33 Prozent auf 359,89 EUR) und BMW (+ 1,29 Prozent auf 102,46 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 185,90 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 164,10 EUR), adidas (-0,43 Prozent auf 174,10 EUR), Eni (-0,37 Prozent auf 14,47 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 22,06 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 925 114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 399,492 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 11,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at