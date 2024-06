Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent nach oben auf 3 283,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 510,578 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,105 Prozent höher bei 3 272,83 Punkten, nach 3 269,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 284,82 Punkte, das Tagestief hingegen 3 272,58 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,07 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 3 457,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 369,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 170,46 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 1,23 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 10,43 Prozent auf 8,10 EUR), ATOSS Software (+ 3,14 Prozent auf 230,00 EUR), Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 214,30 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,09 Prozent auf 44,54 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,05 Prozent auf 19,29 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-0,14 Prozent auf 28,58 EUR), Siltronic (-0,07 Prozent auf 72,95 EUR), Kontron (-0,05 Prozent auf 19,94 EUR), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 22,88 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 25,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 451 162 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 205,432 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

