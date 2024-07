Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,29 Prozent höher bei 18 405,70 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,750 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 2,37 Prozent auf 17 740,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 171,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 413,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 740,63 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 18 163,52 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 17 860,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 16 177,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,76 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 3,87 Prozent auf 27,28 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 34,01 EUR), Siemens (+ 2,44 Prozent auf 174,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,11 Prozent auf 15,33 EUR) und Daimler Truck (+ 2,09 Prozent auf 38,14 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Sartorius vz (-0,62 Prozent auf 207,80 EUR), Merck (-0,40 Prozent auf 149,00 EUR), MTU Aero Engines (-0,16 Prozent auf 247,40 EUR), Continental (-0,03 Prozent auf 57,36 EUR) und Covestro (+ 0,33 Prozent auf 54,92 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 425 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

