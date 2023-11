Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags fester

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 16 002,70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,618 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 15 976,62 Punkte an der Kurstafel, nach 15 957,82 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 005,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 958,06 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,550 Prozent nach oben. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 14 800,72 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.08.2023, den Stand von 15 728,41 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.11.2022, mit 14 427,59 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,74 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,19 Prozent auf 174,55 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 142,32 EUR), Allianz (+ 0,71 Prozent auf 232,65 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 38,23 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 11,09 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Porsche (-3,22 Prozent auf 85,44 EUR), Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 284,40 EUR), Zalando (-1,21 Prozent auf 22,79 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 185,62 EUR) und Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 71,82 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 484 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 163,103 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 8,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

