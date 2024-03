Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Freitagmittag zu

Um 12:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 26 672,48 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 245,904 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,005 Prozent schwächer bei 26 471,61 Punkten, nach 26 473,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 674,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 376,73 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 099,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 943,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der MDAX noch bei 26 864,77 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,618 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,37 Prozent auf 36,50 EUR), Jungheinrich (+ 3,74 Prozent auf 34,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 89,86 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,95 Prozent auf 111,70 EUR) und Nordex (+ 2,80 Prozent auf 12,32 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aroundtown SA (-7,71 Prozent auf 1,77 EUR), CTS Eventim (-2,18 Prozent auf 74,05 EUR), LANXESS (-1,90 Prozent auf 25,32 EUR), HelloFresh (-1,38 Prozent auf 6,73 EUR) und PUMA SE (-1,33 Prozent auf 39,28 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 843 534 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at