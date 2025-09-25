WACKER CHEMIE Aktie
|65,20EUR
|0,20EUR
|0,31%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ET
