HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage, hohe Energiekosten in Europa und negative Wechselkurseffekte sollten in allen Segmenten für erheblichen Gegenwind gesorgt haben, schrieb Oliver Schwarz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,75 €
|
Abst. Kursziel*:
40,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,37%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
