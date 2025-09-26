WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Der Tenor der Diskussionen mit dem Finanzchef Tobias Ohler sei vorsichtig gewesen, schrieb Sebastian Bray nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Die schwache Nachfrage im Juli, von der nach dem Bericht des zweiten Quartals die Rede gewesen sei, habe sich im August und September offenbar nicht gebessert./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
64,25 €
|
Abst. Kursziel*:
5,84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,02%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
