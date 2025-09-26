WACKER CHEMIE Aktie

64,75EUR 0,60EUR 0,94%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

26.09.2025 13:39:47

WACKER CHEMIE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Der Tenor der Diskussionen mit dem Finanzchef Tobias Ohler sei vorsichtig gewesen, schrieb Sebastian Bray nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Die schwache Nachfrage im Juli, von der nach dem Bericht des zweiten Quartals die Rede gewesen sei, habe sich im August und September offenbar nicht gebessert./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
64,25 € 		Abst. Kursziel*:
5,84%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,02%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

