WACKER CHEMIE Aktie
|63,95EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen des Spezialchemie-Unternehmens zum dritten Quartal erwarte er keine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) rechnet er mit einem Rückgang von 29 Prozent./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
65,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
63,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)