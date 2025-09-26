ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



