WACKER CHEMIE Aktie
|64,40EUR
|0,25EUR
|0,39%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,25 €
|
Abst. Kursziel*:
16,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
