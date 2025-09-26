WACKER CHEMIE Aktie

64,40EUR 0,25EUR 0,39%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 10:16:30

WACKER CHEMIE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,25 € 		Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten