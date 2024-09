Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 25 375,36 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 250,693 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,409 Prozent auf 25 193,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 296,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 376,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 169,71 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,26 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 23 964,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der MDAX mit 26 965,72 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Stand von 27 666,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 5,45 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 4,14 Prozent auf 25,39 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,21 Prozent auf 84,98 EUR), Lufthansa (+ 2,93 Prozent auf 5,90 EUR), EVOTEC SE (+ 2,63 Prozent auf 6,06 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,22 Prozent auf 2,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TeamViewer (-4,12 Prozent auf 11,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,79 Prozent auf 58,40 EUR), Nemetschek SE (-2,01 Prozent auf 90,15 EUR), Befesa (-1,82 Prozent auf 24,80 EUR) und RATIONAL (-1,64 Prozent auf 868,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 3 557 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 20,155 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Mit 16,78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at