Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Der MDAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 26 025,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 247,440 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,426 Prozent auf 25 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 824,65 Punkten am Vortag.

Bei 26 044,45 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 934,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,289 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 25 902,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, lag der MDAX bei 26 492,49 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Stand von 28 579,27 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,03 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5,54 Prozent auf 58,10 EUR), AIXTRON SE (+ 4,52 Prozent auf 26,84 EUR), Jungheinrich (+ 2,63 Prozent auf 29,62 EUR), Stabilus SE (+ 2,62 Prozent auf 62,60 EUR) und Nordex (+ 2,38 Prozent auf 10,78 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HelloFresh (-1,05 Prozent auf 12,68 EUR), RATIONAL (-1,05 Prozent auf 752,00 EUR), PUMA SE (-0,45 Prozent auf 42,28 EUR), Delivery Hero (-0,23 Prozent auf 21,32 EUR) und EVOTEC SE (-0,22 Prozent auf 13,61 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die AIXTRON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 273 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,720 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

