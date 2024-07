Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent höher bei 25 528,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 249,702 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,103 Prozent höher bei 25 369,50 Punkten, nach 25 343,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 569,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 368,62 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 26 289,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 28 253,09 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,88 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 4,06 Prozent auf 6,05 EUR), EVOTEC SE (+ 3,93 Prozent auf 8,87 EUR), AIXTRON SE (+ 3,81 Prozent auf 20,99 EUR), HUGO BOSS (+ 2,99 Prozent auf 37,90 EUR) und KION GROUP (+ 2,54 Prozent auf 39,92 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TUI (-5,22 Prozent auf 6,20 EUR), Fraport (-1,67 Prozent auf 46,00 EUR), Lufthansa (-1,14 Prozent auf 5,71 EUR), HENSOLDT (-0,99 Prozent auf 34,16 EUR) und Aroundtown SA (-0,77 Prozent auf 2,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 523 053 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at