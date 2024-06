Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 15 207,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 122,421 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,447 Prozent stärker bei 15 190,71 Punkten, nach 15 123,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15 259,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 165,85 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 431,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 857,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 13 483,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 4,84 Prozent auf 26,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,12 Prozent auf 1,21 EUR), pbb (+ 4,10 Prozent auf 5,97 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,54 Prozent auf 87,80 EUR) und TRATON (+ 3,05 Prozent auf 33,75 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Hypoport SE (-2,66 Prozent auf 285,00 EUR), GRENKE (-2,55 Prozent auf 21,05 EUR), CEWE Stiftung (-1,68 Prozent auf 105,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,47 Prozent auf 53,80 EUR) und Dermapharm (-1,36 Prozent auf 36,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 716 826 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,375 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Schaeffler-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,51 Prozent gelockt.

