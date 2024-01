Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Der SDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Am Dienstag legt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 13 791,05 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,691 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,282 Prozent auf 13 799,92 Punkte an der Kurstafel, nach 13 761,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 755,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 803,22 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 13 960,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, notierte der SDAX bei 12 075,68 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 13 102,27 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,218 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 5,07 Prozent auf 41,22 EUR), ADTRAN (+ 3,60 Prozent auf 7,20 USD), SCHOTT Pharma (+ 2,44 Prozent auf 33,60 EUR), adesso SE (+ 2,25 Prozent auf 95,50 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,84 Prozent auf 39,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Befesa (-2,54 Prozent auf 31,52 EUR), METRO (St) (-2,31 Prozent auf 6,34 EUR), SFC Energy (-2,31 Prozent auf 17,76 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,02 Prozent auf 19,41 EUR) und SGL Carbon SE (-1,83 Prozent auf 5,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 402 947 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,350 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

