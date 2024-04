Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Freitagshandels

Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent auf 3 297,05 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 505,719 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,067 Prozent höher bei 3 268,94 Punkten in den Handel, nach 3 266,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 268,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 303,26 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 445,23 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Wert von 3 359,87 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Stand von 3 254,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,828 Prozent nach unten. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,31 Prozent auf 22,50 EUR), SMA Solar (+ 2,47 Prozent auf 48,94 EUR), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 173,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,74 Prozent auf 287,00 EUR) und Nagarro SE (+ 1,57 Prozent auf 71,05 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 9,15 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,75 EUR), PNE (+ 0,15 Prozent auf 13,26 EUR), freenet (+ 0,22 Prozent auf 26,84 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,23 Prozent auf 21,72 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 341 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204,918 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

