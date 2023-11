Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone

Der Dow Jones verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,93 Prozent fester bei 34 205,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10,724 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,802 Prozent höher bei 34 163,71 Punkten in den Handel, nach 33 891,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 34 210,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 33 905,62 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,332 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, lag der Dow Jones noch bei 33 739,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, notierte der Dow Jones bei 35 176,15 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Stand von 33 715,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 3,23 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35 679,13 Punkte. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 3,04 Prozent auf 38,95 USD), Microsoft (+ 2,37 Prozent auf 369,24 USD), Dow (+ 2,34 Prozent auf 49,49 USD), Caterpillar (+ 1,98 Prozent auf 238,78 USD) und Apple (+ 1,86 Prozent auf 185,80 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walt Disney (-2,87 Prozent auf 87,75 USD), Merck (-0,88 Prozent auf 101,48 USD), Nike (-0,71 Prozent auf 106,24 USD), Johnson Johnson (-0,50 Prozent auf 146,68 USD) und Coca-Cola (+ 0,02 Prozent auf 56,67 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 807 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at