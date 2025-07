Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent fester bei 44 459,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17,581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 44 480,77 Punkte an der Kurstafel, nach 44 371,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44 237,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44 472,13 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der Dow Jones 42 197,79 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 524,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 000,90 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,88 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,62 Prozent auf 230,51 USD), Walmart (+ 1,46 Prozent auf 95,78 USD), 3M (+ 1,33 Prozent auf 157,91 USD), Goldman Sachs (+ 1,18 Prozent auf 713,30 USD) und Honeywell (+ 0,90 Prozent auf 238,06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,36 Prozent auf 151,65 USD), Procter Gamble (-2,09 Prozent auf 153,76 USD), Apple (-1,20 Prozent auf 208,62 USD), UnitedHealth (-1,16 Prozent auf 300,58 USD) und Coca-Cola (-0,57 Prozent auf 69,47 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 377 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,450 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

