Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstag.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,62 Prozent auf 39 009,77 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 12,874 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,264 Prozent auf 38 667,21 Punkte an der Kurstafel, nach 38 769,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 711,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 065,16 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2024, den Stand von 38 797,38 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2023, den Wert von 36 577,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der Dow Jones mit 31 909,64 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 39 282,28 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 4,68 Prozent auf 98,45 USD), IBM (+ 2,87 Prozent auf 197,24 USD), Amazon (+ 2,56 Prozent auf 176,36 USD), Microsoft (+ 2,23 Prozent auf 413,55 USD) und Walmart (+ 1,08 Prozent auf 61,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-3,89 Prozent auf 185,00 USD), Merck (-0,61 Prozent auf 122,02 USD), Honeywell (-0,16 Prozent auf 199,97 USD), Chevron (-0,08 Prozent auf 151,88 USD) und Apple (-0,07 Prozent auf 172,63 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 857 973 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,760 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at