Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Aufwind

Heute herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 17 357,30 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,096 Prozent auf 17 346,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 330,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 286,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 367,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16 777,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 604,85 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 23.01.2023, mit 11 872,54 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 17 450,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 6,72 Prozent auf 23,12 USD), Lucid (+ 3,36 Prozent auf 2,93 USD), Enphase Energy (+ 3,22 Prozent auf 110,60 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 2,96 Prozent auf 60,48 USD) und Fortinet (+ 2,82 Prozent auf 64,43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 129,98 USD), Align Technology (-2,14 Prozent auf 265,81 USD), Micron Technology (-1,98 Prozent auf 87,47 USD), O Reilly Automotive (-1,74 Prozent auf 1 017,94 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,69 Prozent auf 394,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 668 693 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,716 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

