Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Montag klettert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,65 Prozent auf 18 102,92 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent höher bei 18 024,24 Punkten, nach 17 808,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 024,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 124,32 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 685,98 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Stand von 16 729,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 12 519,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,42 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 416,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 7,11 Prozent auf 151,22 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,91 Prozent auf 151,99 USD), Tesla (+ 5,08 Prozent auf 171,88 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,61 Prozent auf 129,44 USD) und PepsiCo (+ 3,91 Prozent auf 171,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-0,82 Prozent auf 8,47 USD), Zscaler (-0,70 Prozent auf 192,68 USD), Intuitive Surgical (-0,68 Prozent auf 393,57 USD), T-Mobile US (-0,67 Prozent auf 160,72 USD) und Illumina (-0,57 Prozent auf 127,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 444 378 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at