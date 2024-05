Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 18 650,87 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 18 589,98 Punkte an der Kurstafel, nach 18 596,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 669,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 582,81 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 713,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 685,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 13 426,01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12,74 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 669,50 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,92 Prozent auf 167,53 USD), Marvell Technology (+ 4,80 Prozent auf 73,52 USD), Datadog A (+ 2,44 Prozent auf 121,36 USD), Dollar Tree (+ 2,40 Prozent auf 121,65 USD) und Cognizant (+ 2,08 Prozent auf 70,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-2,20 Prozent auf 230,15 USD), Cisco (-2,16 Prozent auf 48,60 USD), Lululemon Athletica (-1,96 Prozent auf 340,05 USD), Amgen (-1,74 Prozent auf 313,48 USD) und Paccar (-1,65 Prozent auf 106,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 963 358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,846 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 5,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at