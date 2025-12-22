NASDAQ 100

25 461,70
115,52
0,46 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance im Fokus 22.12.2025 22:34:14

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Am Montag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,46 Prozent höher bei 25 461,70 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,716 Prozent auf 25 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 554,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 401,59 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 24 239,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 24 761,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 21 289,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,39 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 4,01 Prozent auf 276,59 USD), Synopsys (+ 3,78 Prozent auf 481,24 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 28,75 USD), Cintas (+ 2,36 Prozent auf 191,99 USD) und Paychex (+ 2,32 Prozent auf 114,88 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4,18 Prozent auf 122,49 USD), Starbucks (-2,45 Prozent auf 86,17 USD), Honeywell (-1,58 Prozent auf 195,96 USD), Kraft Heinz Company (-1,47 Prozent auf 24,15 USD) und Fastenal (-1,42 Prozent auf 41,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 837 074 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 461,70 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hielt im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen