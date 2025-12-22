Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Am Montag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,46 Prozent höher bei 25 461,70 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,716 Prozent auf 25 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 554,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 401,59 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 24 239,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 24 761,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 21 289,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,39 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 4,01 Prozent auf 276,59 USD), Synopsys (+ 3,78 Prozent auf 481,24 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 28,75 USD), Cintas (+ 2,36 Prozent auf 191,99 USD) und Paychex (+ 2,32 Prozent auf 114,88 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4,18 Prozent auf 122,49 USD), Starbucks (-2,45 Prozent auf 86,17 USD), Honeywell (-1,58 Prozent auf 195,96 USD), Kraft Heinz Company (-1,47 Prozent auf 24,15 USD) und Fastenal (-1,42 Prozent auf 41,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 837 074 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

