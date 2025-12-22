Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt nachmittags

Mit dem NASDAQ 100 geht es derzeit aufwärts.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,43 Prozent stärker bei 25 454,46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,716 Prozent fester bei 25 527,68 Punkten in den Montagshandel, nach 25 346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25 401,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 554,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 239,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 761,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 289,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,35 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Synopsys (+ 3,66 Prozent auf 480,70 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,40 Prozent auf 28,72 USD), PDD (+ 3,20 Prozent auf 113,01 USD), Micron Technology (+ 3,06 Prozent auf 274,06 USD) und Tesla (+ 2,87 Prozent auf 494,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Dollar Tree (-3,56 Prozent auf 123,29 USD), Fastenal (-1,92 Prozent auf 41,54 USD), Netflix (-1,46 Prozent auf 93,01 USD), Starbucks (-1,46 Prozent auf 87,04 USD) und Honeywell (-1,41 Prozent auf 196,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 166 825 Aktien gehandelt. Mit 3,751 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

