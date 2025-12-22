NASDAQ 100

Kursverlauf 22.12.2025 18:02:24

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent fester bei 25 482,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,716 Prozent fester bei 25 527,68 Punkten in den Montagshandel, nach 25 346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 401,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 554,03 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 24 239,57 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 24 761,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 21 289,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,49 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 2,97 Prozent auf 28,60 USD), Cintas (+ 2,93 Prozent auf 193,06 USD), PDD (+ 2,78 Prozent auf 112,55 USD), Synopsys (+ 2,76 Prozent auf 476,55 USD) und DexCom (+ 2,41 Prozent auf 67,65 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Dollar Tree (-2,53 Prozent auf 124,61 USD), Fastenal (-1,53 Prozent auf 41,70 USD), Honeywell (-1,44 Prozent auf 196,25 USD), MercadoLibre (-1,01 Prozent auf 1 977,46 USD) und Kraft Heinz Company (-0,84 Prozent auf 24,31 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 384 648 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.

Redaktion finanzen.at

