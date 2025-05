Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,58 Prozent auf 21 197,70 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,186 Prozent auf 20 906,92 Punkte an der Kurstafel, nach 20 868,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 21 259,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 891,18 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 18 690,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22 030,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18 198,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 8,14 Prozent auf 128,10 USD), AppLovin A (+ 6,38 Prozent auf 370,10 USD), NVIDIA (+ 5,63 Prozent auf 129,93 USD), Micron Technology (+ 5,03 Prozent auf 96,93 USD) und Tesla (+ 4,93 Prozent auf 334,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-4,82 Prozent auf 45,63 USD), Dollar Tree (-3,70 Prozent auf 85,71 USD), Old Dominion Freight Line (-2,69 Prozent auf 171,34 USD), Mondelez (-2,57 Prozent auf 64,14 USD) und Gilead Sciences (-2,30 Prozent auf 101,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 74 633 631 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,002 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

