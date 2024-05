Gute Stimmung in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 16 868,04 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,16 Prozent stärker bei 16 996,39 Punkten, nach 16 801,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 16 996,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 861,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,994 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 696,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, stand der NASDAQ Composite bei 15 996,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 12 560,25 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 14,24 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 996,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 13,13 Prozent auf 0,15 USD), NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 1 036,01 USD), Ebix (+ 6,57 Prozent auf 0,48 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 5,26 Prozent auf 8,00 USD) und Integra LifeSciences (+ 4,62 Prozent auf 29,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Lincoln Electric (-9,11 Prozent auf 206,44 USD), Monro Muffler Brake (-3,70 Prozent auf 25,00 USD), EXACT Sciences (-3,20 Prozent auf 51,78 USD), Biogen (-2,93 Prozent auf 218,61 USD) und ON Semiconductor (-2,49 Prozent auf 74,39 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 702 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,945 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at