Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert letztendlich

Der CAC 40 notierte am Mittwochabend im Plus.

Letztendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,91 Prozent fester bei 7 266,01 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,203 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 7 161,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 130,04 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 145,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 287,85 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 7 675,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 8 075,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 319,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,52 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Bei 7 029,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 366 138 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,866 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

