Gute Stimmung in Wien: ATX am Freitagmittag in Grün

Der ATX zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 4 771,43 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 141,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 4 767,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 813,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 766,82 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,761 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 4 656,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, stand der ATX noch bei 3 560,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 30,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 3,34 Prozent auf 32,18 EUR), PORR (+ 1,97 Prozent auf 25,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,55 EUR), Erste Group Bank (+ 0,73 Prozent auf 89,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 12,88 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-4,48 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-3,49 Prozent auf 22,10 EUR), EVN (-1,12 Prozent auf 26,50 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 23,76 EUR) und Wienerberger (-0,95 Prozent auf 24,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 222 109 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,447 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

