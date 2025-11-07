Schoeller-Bleckmann Aktie

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

Index-Performance im Fokus 07.11.2025 12:27:07

Gute Stimmung in Wien: ATX am Freitagmittag in Grün

Der ATX zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 4 771,43 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 141,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 4 767,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 813,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 766,82 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,761 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 4 656,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, stand der ATX noch bei 3 560,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 30,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 3,34 Prozent auf 32,18 EUR), PORR (+ 1,97 Prozent auf 25,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,55 EUR), Erste Group Bank (+ 0,73 Prozent auf 89,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 12,88 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-4,48 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-3,49 Prozent auf 22,10 EUR), EVN (-1,12 Prozent auf 26,50 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 23,76 EUR) und Wienerberger (-0,95 Prozent auf 24,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 222 109 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,447 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.01.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
15.01.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 27,55 -8,62% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,90 -0,50% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,05 -0,33% Österreichische Post AG
PORR AG 25,45 0,39% PORR AG
Raiffeisen 31,16 1,17% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 28,40 0,53% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 12,84 0,31% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 32,34 3,85% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,94 -0,80% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 754,18 -0,28%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

