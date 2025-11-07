Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Marktbericht 07.11.2025 15:59:18

ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück

Der ATX erleidet aktuell Verluste.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 4 742,38 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 141,198 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 4 767,33 Punkten in den Handel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 813,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 734,42 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,37 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der ATX mit 4 703,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 656,25 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 560,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 29,69 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 2,95 Prozent auf 32,06 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 12,92 EUR), PORR (+ 0,20 Prozent auf 25,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,18 Prozent auf 28,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,13 Prozent auf 28,00 EUR), Lenzing (-5,68 Prozent auf 21,60 EUR), Verbund (-2,03 Prozent auf 67,70 EUR), Andritz (-1,64 Prozent auf 62,90 EUR) und BAWAG (-1,43 Prozent auf 110,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 264 063 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

