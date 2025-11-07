ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 4 742,38 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 141,198 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 4 767,33 Punkten in den Handel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 813,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 734,42 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,37 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der ATX mit 4 703,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 656,25 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 560,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 29,69 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 2,95 Prozent auf 32,06 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 12,92 EUR), PORR (+ 0,20 Prozent auf 25,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,18 Prozent auf 28,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,13 Prozent auf 28,00 EUR), Lenzing (-5,68 Prozent auf 21,60 EUR), Verbund (-2,03 Prozent auf 67,70 EUR), Andritz (-1,64 Prozent auf 62,90 EUR) und BAWAG (-1,43 Prozent auf 110,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 264 063 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

