Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Marktbericht
|
07.11.2025 09:29:52
Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 4 799,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 141,198 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 4 767,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 806,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 766,82 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,172 Prozent nach unten. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 4 703,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 656,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der ATX 3 560,23 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 31,26 Prozent aufwärts. Bei 4 857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 3,92 Prozent auf 32,36 EUR), PORR (+ 2,17 Prozent auf 25,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,24 Prozent auf 28,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,01 Prozent auf 89,85 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 44,35 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 30,05 EUR), UNIQA Insurance (-0,16 Prozent auf 12,78 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,00 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 26,80 EUR) und BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 112,20 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 69 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Mit 9,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verbund-Aktie aber höher: Baader Bank hält an "Reduce"-Empfehlung fest (APA)
