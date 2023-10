Gute Stimmung in Wien: ATX Prime klettert

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent höher bei 1 598,42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 587,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 587,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 584,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 601,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der ATX Prime 1 592,83 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 577,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der ATX Prime 1 373,63 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,929 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 4,62 Prozent auf 108,60 EUR), S IMMO (+ 2,72 Prozent auf 13,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 40,00 EUR), Lenzing (+ 2,36 Prozent auf 39,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 33,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Flughafen Wien (-3,30 Prozent auf 49,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,45 Prozent auf 122,40 EUR), FACC (-1,03 Prozent auf 5,74 EUR), AMAG (-1,02 Prozent auf 29,10 EUR) und Wolford (-0,92 Prozent auf 4,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVN-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 204 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,577 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,85 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at