Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Kursplus

Heute zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,35 Prozent fester bei 1 816,21 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,353 Prozent schwächer bei 1 803,50 Punkten, nach 1 809,88 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 802,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 817,43 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 788,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, lag der ATX Prime bei 1 702,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 624,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,96 Prozent aufwärts. Bei 1 817,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 20,62 EUR), Raiffeisen (+ 2,25 Prozent auf 17,28 EUR), OMV (+ 1,72 Prozent auf 44,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,72 Prozent auf 17,75 EUR) und voestalpine (+ 1,39 Prozent auf 26,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Verbund (-5,86 Prozent auf 70,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 8,10 EUR), CA Immobilien (-2,14 Prozent auf 30,16 EUR), PORR (-1,96 Prozent auf 14,02 EUR) und FACC (-1,61 Prozent auf 6,11 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 101 867 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,639 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Mit 9,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

