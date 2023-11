Gute Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Mit dem ATX Prime ging es am Abend aufwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent fester bei 1 642,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 1 636,96 Punkte an der Kurstafel, nach 1 637,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 636,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 646,22 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 583,57 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, lag der ATX Prime bei 1 585,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 592,31 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 5,41 Prozent auf 39,00 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 26,20 EUR), Semperit (+ 2,84 Prozent auf 14,50 EUR), Palfinger (+ 2,64 Prozent auf 23,30 EUR) und Telekom Austria (+ 1,76 Prozent auf 6,94 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-5,36 Prozent auf 30,00 EUR), Rosenbauer (-1,95 Prozent auf 30,20 EUR), Frequentis (-1,72 Prozent auf 28,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,69 Prozent auf 116,00 EUR) und IMMOFINANZ (-1,29 Prozent auf 18,32 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 645 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 29,426 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

