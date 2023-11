Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,81 Prozent höher bei 1 550,69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 1 538,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 538,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 550,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 531,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 1 596,65 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 1 643,84 Punkten auf. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 1 478,26 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 2,08 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 4,71 Prozent auf 4,00 EUR), CA Immobilien (+ 3,57 Prozent auf 31,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,54 Prozent auf 111,00 EUR), FACC (+ 3,41 Prozent auf 5,76 EUR) und Lenzing (+ 2,94 Prozent auf 36,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Addiko Bank (-1,17 Prozent auf 12,70 EUR), Flughafen Wien (-0,79 Prozent auf 50,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 8,92 EUR), Verbund (-0,61 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (-0,36 Prozent auf 110,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 968 291 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 28,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at