Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsende mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,52 Prozent höher bei 3 685,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,158 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 666,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 666,66 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 686,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 653,05 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,680 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 3 612,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, lag der ATX bei 3 544,84 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Wert von 3 110,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,02 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 3,28 Prozent auf 66,10 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 33,05 EUR), Wienerberger (+ 1,65 Prozent auf 32,10 EUR), Verbund (+ 1,51 Prozent auf 77,35 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 46,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3,06 Prozent auf 24,70 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 39,24 EUR), Vienna Insurance (-1,29 Prozent auf 30,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,10 Prozent auf 36,05 EUR) und Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,71 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 358 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,473 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at